Apoiantes de Mangione angariam quase 200 mil dólares para pagar a defesa legal

"O terrorismo é um ato destinado a incutir medo na população em geral, enquanto as alegadas ações de Luigi apenas incutiram medo num pequeno grupo de CEOs ultra-ricos de empresas que lucram com a doença e a morte", sublinharam.

No seu 'site', os doadores vão partilhando novidades sobre o caso de Mangione e na sexta-feira debateram sobre a sua acusação no Estado de Nova Iorque por homicídio em primeiro grau, o que pode ser considerado um "ato terrorista".

Foram também enviadas várias cartas do fundo GiveSendGo para Mangione, que permanece detido no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn (Nova Iorque): a última carta data de 20 de dezembro e informa o arguido do dinheiro que foi recolhido.

Os criadores da campanha, que se autodenominam Comité Jurídico 4 de Dezembro - dia em que Mangione alegadamente cometeu o crime - referem que contactaram os seus advogados, Karen e Marc Agnifilo, para saber se o seu cliente aceitou ou não o dinheiro.

Caso fosse recusado, doariam o valor arrecadado a "outros presos políticos", destacaram.

O assassinato levou várias pessoas a expressar o seu ressentimento contra as seguradoras de saúde dos Estados Unidos, com Mangione a servir de representante das frustrações com as recusas de cobertura e as elevadas facturas médicas.