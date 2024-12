Antigo Presidente Bill Clinton já teve alta hospitalar

Bill Clinton já está de regresso a casa. "O Presidente Clinton teve alta hoje depois de ter sido tratado a uma gripe", declarou o seu chefe de gabinete adjunto, Angel Ureña, esta terça-feira, numa publicação na rede social X. No dia anterior, na mesma rede social, Ureña anunciava que o antigo Presidente tinha sido hospitalizado por precaução.

Clinton e a sua família, lê-se na publicação, estão "profundamente gratos pelos cuidados excecionais prestados pela equipa do MedStar Georgetown University Hospital e sensibilizados com as mensagens gentis e votos de melhoras" recebidos.