Vídeo. Dois mortos e oito desaparecidos em queda de ponte no Brasil

Uma ponte ruiu este domingo entre os estados do Maranhão e Tocantins, no nordeste do Brasil.

Pelo menos duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas, entre elas duas crianças, informa a Polícia Rodoviária Federal.

Uma das vítimas mortais é uma mulher de 25 anos. A outra vítima é um homem de 42 anos. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.