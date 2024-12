Proclamação de resultados eleitorais levou caos às ruas de Maputo e destruição ainda por calcular

A proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional levou esta segunda-feira o caos às ruas em diversos pontos, com feridos a tiro e um rastro de destruição ainda por calcular.

No centro da capital moçambicana, o caos instalou-se antes mesmo de a presidente dos Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, terminar a leitura do acórdão, com as avenidas Joaquim Chissano e Acordos de Luzaka, duas das principais, bloqueadas pelos manifestantes, que queimavam pneus.

"Não faz sentido isto. Eles roubaram o nosso voto", gritava à Lusa um dos jovens manifestantes no meio da avenida acordos de Luzaka, entre o fumo negro de pneus queimados e os disparos da Polícia da República de Moçambique, que tentava dispersar os grupos de manifestantes.

Os confrontos entre a polícia e os manifestantes prologaram-se por horas naquele ponto, com o registo de pelo menos um jovem baleado e que foi levado numa viatura das autoridades para o hospital.

Na Avenida de Moçambique, a alguns quilómetros da Avenida Acordos de Luzaka, o cenário era o mesmo, com a estrada bloqueada e, pelo menos, dois feridos a bala, que foram socorridos por populares.

Naquela avenida, mesmo com o início da noite, o caos prevaleceu apesar da chuva que começou a cair, com, pelo menos, duas agências bancárias queimadas e várias lojas vandalizadas, incluindo um dos principais supermercados do bairro de Choupal, periferia de Maputo.

A 53 quilómetros da Avenida de Moçambique, no distrito de Boane, uma viatura da polícia foi incendiada e, a 31 quilómetros de Boane, um tribunal foi queimado.

Um cenário que também foi vivido no bairro da Maxaquene, na periferia de Maputo, onde um tribunal foi queimado.