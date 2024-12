Luigi Mangione declara-se inocente em Nova Iorque

Luigi Mangione, suspeito de matar a tiro o executivo de seguros de saúde Brian Thompson numa rua de Manhattan, declarou-se inocente na segunda-feira das acusações de homicídio no estado de Nova Iorque que o classificam como terrorista.

Mangione, de 26 anos, inclinou-se para um microfone e disse “inocente” quando questionado sobre como se defendia das 11 acusações - onde se incluem três acusações de homicídio e uma de homicídio como ato de terrorismo.

Se for condenado, enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A nível federal pode ainda ser condenado à pena de morte, caso o Ministério Público assim decida.

Na passada quinta-feira, Mangione foi transferido da Pensilvânia para Nova Iorque, depois de ter decidido não lutar contra a extradição. Todo o processo mediático que o envolve leva a advogada de defesa, Karen Friedman Agnifilo, a garantir que não é possível um julgamento justo.

"Ele está a ser tratado como uma espécie de espetáculo humano. Ele não é um símbolo. É alguém a quem deve ser concedido o direito a um julgamento justo", refere.

Mangione foi detido num McDonald's na Pensilvânia, cinco dias depois de ter alegadamente assassinado o CEO da UnitedHealthCare, à porta de um hotel em Manhattan. Desde então tornou-se uma espécie de herói popular celebrado nas ruas e na Internet por quem critica os elevados custos dos cuidados de saúde nos EUA.

Esta segunda-feira, à porta do tribunal, um grupo de manifestantes demonstrou o seu apoio a Mangione, tido por muitos na Internet como um justiceiro contra as empresas de saúde a operar no mercado norte-americano. O grupo fazia eco das palavras encontradas nos cartuchos das balas encontradas pela polícia no local do crime: negar, defender, destituir - algumas das tácticas usadas pelas seguradoras para evitarem o pagamento de indemnizações.