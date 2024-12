Já abriu a cidade do gelo e da neve da China. Veja as imagens

A 26.º Harbin Ice and Snow World, ou o mundo do gelo e da neve de Harbin, abriu ao público a 21 de dezembro. Este ano, o mundo do gelo acomoda o 41.º International Ice and Snow Sculpture Festival, o festival internacional de gelo e neve. A data oficial de abertura é 5 de janeiro de 2025, mas já é possível visitar as grandes esculturas e castelos de gelo, escorregas e uma roda gigante. O festival decorre até finais de fevereiro, sem ter data ou cerimónia de encerramento, terminando quando o gelo e a neve começarem a derreter.

No parque, há recriações de gelo de grandes edifícios e monumentos de 42 países e três regiões, que pertencem ao Olympic Council of Asia (Conselho Olímpico da Ásia), como o Templo do Céu, da China, o Castelo de Osaka, do Japão, e o Taj Mahal, da Índia. As esculturas de gelo são iluminadas todas as noites. O espaço conta ainda com esculturas em neve e com três diferentes competições (da província, nacional chinesa e internacional) que acontecem todos os anos, para eleger as melhores esculturas.

O parque temático do gelo e da neve inclui espetáculos de luzes que iluminam as esculturas, um parque com tigres da Sibéria, em que pode alimentá-los, e ainda uma zona para fazer desportos de inverno. Este ano é a maior edição de sempre, com uma área de um milhão de metros quadrados cobertos com construções usando 300.000 metros cúbicos de gelo.

A cidade Harbin, capital da província Heilongjiang, é uma cidade do noroeste da China, onde no inverno as temperaturas rondam entre os -10ºC e os -30ºC. A temperatura esperada para a edição deste ano é de -15ºC a -25ºC.