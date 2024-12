Ex-congressista dos EUA Matt Gaetz acusado de recorrer a prostituição e drogas

O ex-congressista republicano norte-americano Matt Gaetz, que chegou a ser convidado pelo Presidente eleito Donald Trump para o lugar de procurador-geral, foi esta segunda-feira acusado de pagar "regularmente" por sexo e de consumir drogas ilícitas.

O Comité de Ética da Câmara de Representantes dos EUA divulgou hoje um relatório de 37 páginas que inclui detalhes explícitos de festas e férias repletas de sexo em que Gaetz, agora com 42 anos, participou de 2017 a 2020 enquanto representava a região oeste da Florida como congressista.

As conclusões do relatório revelam que Gaetz - que negou todas as acusações - violou várias leis estaduais relacionadas com má conduta sexual enquanto esteve no cargo.

"O Comité determinou que existem provas substanciais de que o congressista Gaetz violou as regras da Câmara e outros padrões de conduta que proíbem a prostituição, a violação de leis, o uso de drogas ilícitas, presentes inadmissíveis, favores ou privilégios especiais e obstrução do Congresso", afirma o relatório.

Em novembro de 2024, após a eleição de Donald Trump para um segundo mandato presidencial, Gaetz foi indicado para o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos.