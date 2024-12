Alemanha confirma entrega de um dos maiores pacotes de armamento à Ucrânia

A Alemanha confirmou o fornecimento à Ucrânia de uma série de armas e equipamentos militares, incluindo 15 tanques Leopard 1 A5, 30 veículos blindados resistentes a minas e 52 mil projéteis de artilharia de 155 mm.

A entrega das armas fez deste um dos maiores pacotes de assistência militar da Alemanha desde o início da invasão russa, informou a agência noticiosa ucraniana Ukrinform, citando a lista online de armas e equipamento militar que o governo alemão atualizou esta segunda-feira.

O pacote incluía também um sistema IRIS-T SLM e um IRIS-T SLS com mísseis (foram entregues seis sistemas no total), cuja entrega foi confirmada anteriormente pelos líderes dos países, bem como dois lançadores de sistemas de defesa aérea "Patriot", dois radares aerotransportados e dois canhões antiaéreos autopropulsados Gepard, com 65.000 cartuchos.

Foram também entregues um obus de propulsão própria PzH 2000, cinco sistemas de desminagem controlados remotamente e uma quantidade não especificada de munições para os tanques Leopard 2 e Leopard 1, bem como vários drones, metralhadoras, espingardas de precisão e outros tipos de armas, equipamentos e munições.

No total, a República Federal da Alemanha concedeu ou comprometeu-se a conceder até à data 28 mil milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia, segundo o governo.