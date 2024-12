Trump diz que Putin pediu reunião "o mais rápido possível"

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este domingo que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, pediu para se reunir com ele "o mais rápido possível", embora não tenha confirmado se o encontro vai realizar-se.

"O Presidente Putin disse que quer reunir-se comigo o mais rápido possível, por isso temos que esperar, mas temos que acabar com esta guerra", afirmou o Presidente eleito dos EUA durante um fórum da organização ultra conservadora Turning Point, em Phoenix, no estado do Arizona.

Donald Trump reiterou que a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão da Rússia, é "horrível" e que acabar com o conflito é uma das coisas que quer fazer "rapidamente".

"Milhões de soldados já morreram, estamos a ver números que são insanos. Tenho de acabar com isto, é ridículo", acrescentou o republicano, voltando a dizer que se fosse ele o Presidente dos Estados Unidos na altura, a guerra nunca teria começado.

Na quinta-feira, Putin disse estar disposto a encontrar-se com Trump "em qualquer altura", embora desconheça quando tal acontecerá, porque o chefe de Estado norte-americano "não disse nada" sobre o assunto.

"Não nos falamos há quatro anos. Estou pronto a fazê-lo [falar] em qualquer altura e a encontrar-me também", disse o líder russo, na sua última conferência de imprensa do ano.