Suspeito do ataque em Magdeburgo fica em prisão preventiva

O suspeito do abalroamento com carro no mercado de Natal de Magdeburgo na Alemanha foi este sábado colocado em prisão preventiva, acusado de crimes de homicídio e tentativa múltipla de homicídio. O ataque causou pelo menos cinco mortos e mais de 200 feridos, incluindo 41 em estado grave.

Segundo o Der Spiegel, o homem de 50 anos foi levado a um juiz na noite deste sábado e foi-lhe ordenada, pelo tribunal distrital de Magdeburgo, a medida de prisão preventiva por cinco acusações de homicídio, múltiplas tentativas de homicídio e múltiplas acusações de lesões corporais graves, tendo sido levado para uma instituição correcional onde já passou a última noite.

Taleb Abdul Jawad é um médico psiquiatra nascido na Arábia Saudita que vive na Alemanha há cerca de 18 anos. Chegou ao país em março de 2006 para concluir os estudos de medicina e em 2016 pediu asilo.

À Reuters, uma fonte saudita avança que o país árabe terá alertado as autoridades alemãs sobre Taleb, devido às visões extremistas anti-Islão que expressava na sua conta da rede social X, entretanto suspensa.

E o Der Spiegel avançou este sábado que, apesar de se considerar como de esquerda, era simpatizante do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão).

Em julho de 2019, o médico surgiu numa reportagem da BBC, onde se descreveu como “ativista”, na divulgação da plataforma “We Are Saudis” para ajudar pessoas que tenham deixado a religião muçulmana a fugir à perseguição do seu país de origem.