Queda de avião no Brasil mata 10 pessoas da mesma família

Aumenta para dez o número de mortos em resultado da queda de uma aeronave de pequeno porte, este domingo, em Gramado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As vítimas mortais são todas da mesma família.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo governador do estado, Eduardo Leite, os ocupantes da aeronave não sobreviveram.

Entre as vítimas do desastre aéreo estão o empresário Luiz Claudio Galeazzi, a mulher e as filhas.