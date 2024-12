Queda de avião no Brasil faz pelo menos 9 mortos

Uma aeronave de pequeno porte caiu este sábado em Gramado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, estimando-se que as nove pessoas que transportava não tenham sobrevivido. Inicialmente, tinha sido avançado que nove pessoas estavam a bordo do avião.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo governador do estado, Eduardo Leite, os ocupantes da aeronave não sobreviveram.