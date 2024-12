Quatro mortos em colisão de helicóptero contra hospital na Turquia

Quatro pessoas morreram este domingo no sudoeste da Turquia, em Mugla, numa colisão de um helicóptero de emergência médica com o edifício do hospital.

Segundo o Ministério da Saúde turco, o acidente aconteceu quando o helicóptero preparava-se para descolar do Hospital de Investigação de Mugla com dois pilotos, um médico e um funcionário de saúde.

Aos jornalistas no local, citado pela Reuters, o governador regional, Idris Akbiyik, afirmou que o helicóptero embateu de início no quarto andar do hospital, antes de se despenhar no chão.

A causa do acidente, que se deu em condições de forte nevoeiro, está a ser agora investigada.