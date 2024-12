Partidos alemães assinam "pacto de não agressão" sobre uso de IA na campanha eleitoral

Os principais partidos políticos alemães, com exceção da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, assinaram um acordo de princípios baseado no respeito mútuo, na renúncia à desinformação e nas restrições à utilização da Inteligência Artificial (IA).

O acordo, celebrado poucas semanas antes do início de uma dura campanha eleitoral, no período que antecede as eleições gerais de 2025, estipula que os políticos irão abster-se de fazer comentários pessoais depreciativos ou ataques ao seu entorno pessoal ou profissional e que se envolverão num debate respeitoso, revelou a agência Europa Press.

O pacto foi assinado pelo Partido Social-Democrata (SPD), União Democrata-Cristã (CDU), União Social-Cristã (CSU), Os Verdes, Partido Democrático Liberal (FDP) e A Esquerda, segundo anunciaram o SPD e a CDU.

A AfD está sujeita a um “cordão sanitário” por parte dos restantes partidos políticos do país. A data prevista para as novas eleições é o dia 23 de fevereiro.

No acordo, os partidos comprometem-se a abster-se de utilizar a desinformação, através de notícias falsas, e rejeitam o uso de identidades falsas — por exemplo, através de contas falsas nas redes sociais.

Para a campanha eleitoral, os partidos asseguram-se mutuamente de que não recorrerão à violência contra ativistas. “Os cartazes dos rivais políticos não podem ser destruídos, danificados, removidos ou deslocados”, prossegue o acordo.

O acordo determina que a campanha eleitoral digital e a utilização da inteligência artificial também devem ser justas e, como exemplo, afirma que não serão utilizadas “tecnologias deepfake para colocar na boca de concorrentes políticos declarações que estes não tenham efetivamente feito”.

O material de imagem, vídeo e áudio gerado com a ajuda da IA deve também ser rotulado de forma clara e inequívoca como tal.