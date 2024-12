Coreia do Sul coloca em órbita terceiro satélite espião

A Coreia do Sul colocou em órbita um terceiro satélite espião, a partir dos Estados Unidos, disse este domingo o Ministério da Defesa, quando o país está a reforçar a vigilância sobre a Coreia do Norte.

O satélite de reconhecimento, de fabrico sul-coreano, foi lançado, no sábado, a bordo do foguetão SpaceX Falcon 9, que descolou às 20:34 (12:34 em Lisboa) da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, indicou.

Cerca de duas depois do lançamento, o aparelho conseguiu comunicar com uma estação terrestre.

Este é o terceiro satélite militar lançado pela Coreia do Sul, no âmbito do plano de estabelecer uma rede independente de cinco satélites espiões até 2025 para melhorar a vigilância da Coreia do Norte.

Até aqui, a Coreia do Sul dependia das imagens de satélite dos EUA sobre o país vizinho.

O Ministério da Defesa sul-coreano acrescentou que os lançamentos anteriores permitiram "uma identificação mais precisa e mais rápida das provocações norte-coreanas".

A Coreia do Sul lançou o primeiro satélite militar em dezembro do ano passado, também a partir da mesma base na Califórnia. O segundo foi lançado em abril, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida.

Enquanto o primeiro satélite está equipado com sensores eletro-óticos e de infravermelhos para captar imagens detalhadas da superfície da Terra, o segundo tem sensores de radar de abertura sintética (SAR) que captam dados utilizando microondas e independentemente das condições meteorológicas.

O terceiro dispositivo está igualmente equipado com sensores SAR, disse o Ministério da Defesa.

Paralelamente, a Coreia do Norte também intensificou os esforços para adquirir capacidades de reconhecimento a partir do espaço, tendo lançado um primeiro satélite espião em novembro de 2023.

Pyongyang prometeu lançar mais três satélites espiões este ano. Mas, em maio, um foguetão de transporte de um satélite explodiu depois da descolagem e, desde então, a Coreia do Norte não realizou qualquer lançamento.