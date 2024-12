TikTok banido por um ano na Albânia

O Governo da Albânia anunciou a suspensão da rede social TikTok durante um ano.

A decisão acontece depois do assassinato de um adolescente de 14 anos, no passado mês de novembro, e do aumento dos receios da influência negativa das redes sociais nos jovens.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou a decisão de banir o TikTok, como parte de um plano para tornar as escolas do país mais seguras. A restrição foi tomada após reuniões com grupos de pais e professores.