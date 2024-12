Sobe para 37 o número de mortos de colisão entre autocarro e camião no Brasil

Um autocarro sobrelotado colidiu com um camião e incendiou-se na manhã deste sábado, em Minas Gerais, no Brasil. O acidente fez pelo menos 30 mortos, informou o corpo de bombeiros.

Inicialmente tinha sido avançado que um pneu do autocarro, que transportava 45 pessoas, rebentou e o motorista perdeu o controlo do veículo, que embateu num camião carregado de telhas às 4h da manhã. No entanto, testemunhas também relataram que um bloco de granito que o camião transportava se soltou, caiu na pista e causou a colisão com o autocarro.

"Somente a investigação forense confirmará a versão verdadeira", foi dito pelos bombeiros.

O autocarro partiu de São Paulo com destino ao estado da Baía. A estrada onde ocorreu o acidente é uma importante rota que conecta o sudeste densamente povoado do Brasil ao nordeste mais pobre.

Os bombeiros disseram que resgataram 13 passageiros do autocarro destruído. Três ocupantes de um carro que também colidiu e ficou encarcerado debaixo do camião sobreviveram ao acidente.

[Notícia atualizada às 17h01 com novos dados do número de mortos]