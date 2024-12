Scholz condena "ato terrível" em Magdeburgo. Número de vítimas sobe para cinco

O chanceler alemão, Olaf Scholz, esteve este sábado em Magdeburgo para expressar apoio às vítimas e familiares do ataque no mercado de Natal que matou cinco pessoas e fez mais de 200 feridos.

“Que ato terrível é ferir e matar tantas pessoas com tanta brutalidade”, disse Scholz. "Quase 40 estão tão gravemente feridos que devemos estar muito preocupados com eles", indicou o chefe de Estado alemão, que apelou para que o país se una contra o ódio.

O suspeito do abalroamento é Taleb Abdul Jawad, residente na Alemanha há quase duas décadas, médico psiquiatra de profissão, ateu, simpatizante do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) e com visões anti-islâmicas nas redes sociais.

Foi detido pouco tempo após o ataque com um BMW, alugado momentos antes, e a sua casa foi revistada durante a madrugada deste sábado.

Em dezembro de 2016 a Alemanha sofreu um atentado com um camião num mercado de Natal, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), no qual morreram 12 pessoas no centro de Berlim.