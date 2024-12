Médico, saudita e simpatizante da extrema-direita. Quem é o suspeito do ataque na Alemanha?

Numa publicação em agosto deste ano, o suspeito do ataque em Magdeburgo acusou a Alemanha de favorecer a entrada de refugiados muçulmanos e de dar asilo a espiões da Arábia Saudita.

Não estava indicado como sendo islamista, mas à Reuters , uma fonte saudita avança que o país árabe terá alertado as autoridades alemãs sobre Taleb, devido às visões extremistas que expressava na sua conta da rede social X, entretanto suspensa.

Segundo o Der Spiegel , o suspeito de 50 anos foi identificado como Taleb Abdul Jawad, especialista em psiquiatria e psicoterapia que vivia na Alemanha há quase duas décadas. O The Guardian avança que terá chegado ao país em março de 2006.

O suspeito do abalroamento no mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, que matou quatro pessoas e fez mais de 60 feridos , é um médico de nacionalidade saudita e simpatizante do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão).

Taleb Jawad mostrou frustração com as autoridades alemãs, acusando o país de permitir a infiltração de sauditas em comunidades de pessoas que deixaram a religião muçulmana e criticando organizações por pressionarem muçulmanos a manterem-se ligados ao Islão.

Noutras publicações, o suspeito mostrou visões anti-Islão e pró-Israel, pedindo a anexação de Gaza, da Cisjordânia e do Líbano, e apelou ao assassinato de Angela Merkel, antiga chanceler alemã.

Em julho de 2019, o médico surgiu numa reportagem da BBC, onde se descreveu como “ativista”, na divulgação da plataforma “We Are Saudis” para ajudar pessoas que tenham deixado a religião muçulmana a fugir à perseguição do seu país de origem.

Na mesma, explicou que se tornou ateu e pediu asilo na Alemanha, que foi concedido em julho de 2016 com permissão de residência permanente.

Momentos antes do ataque, Taleb alugou o BMW com que conduziu contra a multidão do mercado de Natal de Magdeburgo, a cerca de 150 quilómetros de Berlim, onde fez quatro mortos e mais de 60 feridos, incluindo 41 em estado grave. Acabou detido pela polícia pouco depois.

Em dezembro de 2016 a Alemanha sofreu um atentado com um camião num mercado de Natal, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), no qual morreram 12 pessoas no centro de Berlim.