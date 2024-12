Dois mortos e dezenas de feridos após atropelamento em mercado de Natal na Alemanha

O porta-voz do munícipio de Magdeburg confirmou a existência de pelo menos 68 feridos, 15 delas com gravidade. Entre os feridos, existem crianças.

“Extensas operações policiais estão a ocorrer neste momento no mercado de Natal de Magdeburg. O mercado de Natal no centro da cidade está fechado”, anunciou a polícia local na rede social “X”.

"Este é um acontecimento terrível, especialmente nos dias que antecedem o Natal", disse o líder político do Estado da Saxônia-Anhalt, Reiner Erich Haseloff, em reação ao sucedido.

Segundo a imprensa alemã, o Chanceler Federal Olaf Scholz e a Ministra do Interior Nancy Faeser estarão este sábado em Magdeburg, a visitar o local do incidente.

Nancy Faeser tinha recentemente apelado ao público para estar vigilante nos mercados de Natal, sem mencionar quaisquer ameaças específicas.

Os serviços de informação alertaram recentemente para o facto de os mercados de Natal serem um “alvo ideologicamente adequado para pessoas motivadas pelo islamismo”.

Em dezembro de 2016 a Alemanha sofreu um atentado com um camião num mercado de Natal, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), no qual morreram 12 pessoas no centro de Berlim.

Costa "chocado" com atropelamento

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também já se pronunciou sobre o atropelamento.

"Estou chocado com as notícias horríveis de Magdeburg. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", escreveu na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que "a União Europeia está solidária com a Alemanha".