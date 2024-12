​Alemanha chora vítimas de ataque em Magdeburgo e procura explicações

Nas competições desportivas foi cumprido um minuto de silêncio no dia a seguir ao ataque contra um mercado de Natal.

No mercado de Natal onde ocorreu o atropelamento em massa, centenas de pessoas passaram a deixar flores ou velas em sinal de luto.

Na Catedral de Magdeburgo foi realizada uma celebração ecuménica, com a presença de familiares das vítimas e do Presidente Frank-Walter Steinmeier.

Multiplicaram-se este sábado, um pouco por toda a Alemanha, as homenagens às vítimas do ataque em Magdeburgo, que provocou cinco mortos e mais de 200 feridos.

O suspeito do abalroamento, ocorrido sexta-feira no mercado de Natal em Magdeburgo, foi detido no local.

Taleb Abdul Jawad nasceu na Arábia Saudita e vivia na Alemanha desde 2016.

Especialista em psiquiatria e psicoterapia, manifestou posições anti-Islão e de oposição à chegada de imigrantes muçulmanos à Alemanha.

Nos últimos anos as suas posições radicalizaram-se e chegou a apelar à morte da ex-chanceler Angela Merkel.