Autoridades vão retomar buscas ao voo MH370 desaparecido em 2014

O Governo da Malásia anunciou hoje que vai retomar as buscas do avião Malaysia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas a bordo no oceano Índico em março de 2014.

Numa conferência de imprensa, o ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, disse que a empresa de exploração Ocean Infinity vai assumir a busca dos destroços do avião (MH370) numa área de 15 mil quilómetros a oeste da Austrália.

O voo fazia a ligação entre a capital da Malásia e Pequim quando desapareceu, supostamente no Golfo da Tailândia e após um breve contacto com as autoridades aéreas do Vietname.

Até ao momento não foi apurada a causa do desaparecimento do aparelho.