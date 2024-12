Zelensky pede unidade entre EUA e União Europeia para travar Putin

Estão todos à espera de Donald Trump. À chegada do Conselho Europeu desta quinta-feira, o Presidente da Ucrânia sublinhou que será preciso muita unidade entre os EUA e a União Europeia no inicio do próximo ano para alcançar a paz e travar Putin.

Zelensky diz que é preciso "muita unidade" entre os dois blocos e "só juntos é que EUA e a Europa podem salvar a Ucrânia".

Palavras de Zelensky, há instantes, em Bruxelas acompanhado pelo novo anfitrião, António Costa. O portugues manifestou o desejo de um dia Zelensky ser recebido em Bruxelas, enquanto membro da União Europeia.

Por agora, Costa deixa uma garantia: Os 27 vão manter todo o apoio à Ucrânia, pelo tempo que for necessário.

"Podem contar no nosso total apoio. Custe o que custar. Agora em guerra e, no futor, em paz", garante.