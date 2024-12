Supremo Tribunal dos EUA vai examinar constitucionalidade da proibição da TikTok

A rede social TikTok obteve quarta-feira um sucesso na sua batalha judicial contra uma lei que obriga a sua casa-mãe chinesa a vendê-la, sob pena de interdição, quando o Supremo Tribunal aceitou examinar a constitucionalidade do diploma em causa.

O Congresso aprovou em abril por uma larga maioria uma lei contra a TikTok, que reivindica 170 milhões de utilizadores ativos nos EUA.

A lei visa prevenir riscos de espionagem e manipulação dos utilizadores da plataforma pelas autoridades chinesas.

Promulgada pelo presidente Joe Biden, a lei estipula a data de 19 de janeiro para a 'holding' ByteDance concretizar o decidido.

Por várias vezes que a TikTok contestou ter transmitido informações ao governo de Pequim e garantiu que recusaria qualquer pedido nesse sentido.

O Supremo Tribunal aceitou hoje analisar o processo, mas não o pedido de suspender a entrada em vigor da lei, como lhe tinham pedido, na segunda-feira, a TikTok e a Bytedance.

O início das audiências foi marcado para 10 de janeiro.

Em causa vai estar saber se a lei viola a Primeira Emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão.

"O Congresso adotou uma restrição massiva e sem precedente da liberdade de expressão", afirmam os queixosos, sublinhando que a lei deve entrar em vigor na véspera da investidura de Donald Trump.

A rede social aposta claramente na simpatia do republicano, que declarou na segunda-feira que tinha "um fraco" pela TikTok. No mesmo dia, aliás, reuniu-se com o presidente da empresa chinesa, Shou Zi Chew.