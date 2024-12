​Putin deixa recado à NATO e garante "Kursk será libertada"

Kursk será libertada. A garantia foi deixada esta quinta-feira por Vladimir Putin. Na habitual conferencia de imprensa de balanço do ano, o Presidente russo assegurou que as tropas ucranianas serão expulsas daquela região russa, mas reconhece que as operações militares são complexas, e disse que a guerra na Ucrânia devia ter começado mais cedo.

Não se compromete, por isso, com um prazo para o fim da ofensiva naquela região russa, que está a ser alvo de ataques por parte da Ucrânia.

"Não quero dar-vos uma data específica para a retirada. Os nossos soldados estão a lutar e as operações são complexas. A Ucrânia enviou as suas melhores unidades de assalto para a região de Kursk. Mas vamos acabar com eles, de certeza absoluta. Não pode ser de outra forma. Mas não posso dar uma data específica neste momento", diz.

"Há planos, mas não me são comunicados regularmente. Quanto aos danos em Kursk, que é a parte que mais interessa às pessoas, tudo será reconstruído: rede rodoviária, infraestruturas municipais, equipamentos sociais, escolas, jardins-de-infância, clubes, habitações. Vamos reconstruir tudo", confirma.

Quanto à guerra em território ucraniano, Putin garante que a Rússia está prestes a atingir os principais objetivos da chamada operação militar especial desencadeada em fevereiro de 2022.