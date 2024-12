Portugal "pode fazer muito mais" pela Venezuela, apela líder da oposição

A líder da oposição na Venezuela diz que Portugal "pode fazer muito mais" pelo país e pelo combate ao regime de Nicolás Maduro.

Em entrevista à RTP, María Corina Machado reconhece que Portugal "é um aliado", mas lamenta que o Governo ainda não tenha reconhecido Edmundo González como Presidente-eleito.

"É necessário enviar um sinal inequívoco ao regime de Maduro", apela.

"Sabemos que contamos com o povo de Portugal. Esperemos também contar com o Governo e o Parlamento", acrescenta.



A líder da oposição rejeita a ideia de que os militares estejam do lado do atual regime e garante que há frustração em todas as patentes.

Nesta entrevista, Corina Machado partilha, igualmente, que continua a acreditar que Edmundo González vai mesmo tomar posse a 10 de janeiro, apesar de estar exilado na Europa.

"A sociedade venezuelana está unida, com apoio da comunidade internacional democrática, para fazer respeitar a verdade e soberina popular que se expressou a 28 de julho", refere.