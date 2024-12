Pelo menos 13 detidos em operação antidroga em Huelva, sul de Espanha

Treze pessoas foram detidas na província espanhola de Huelva, no quadro de uma operação policial desencadeada na quarta-feira e que visou uma organização criminosa dedicada à introdução de cocaína e haxixe em Espanha por via marítima e aérea.

A operação envolve colaboração internacional, nomeadamente com as autoridades de Portugal, Colômbia, Panamá, Reino Unido e França, bem como com a Europol.

De acordo com fontes da Guardia Civil citadas pela agência espanhola EFE o número de pessoas detidas pode aumentar porque a investigação, que está a ser conduzida pelo Tribunal de Instrução de Huelva (Andaluzia) e pelas autoridades Antidroga, ainda está a decorrer.

A subdelegada do Governo em Huelva, María José Rico, precisou que foram efetuadas duas operações no âmbito desta investigação e que as buscas tiveram lugar em Huelva, Moguer, Trigueros, Beas San Juan del Puerto e Gibraleón, na Andaluzia.