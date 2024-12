Montenegro rejeita haver um "entendimento plausível" para conflito sem inclusão da Ucrânia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta quinta-feira que qualquer solução para acabar com a guerra no território ucraniano tem de ser construída com a Ucrânia, advertindo que "nenhum outro entendimento é plausível".

O Conselho Europeu "decidiu prosseguir com todos os esforços de visam obter um caminho de pacificação, um caminho de cessar-fogo, para construir uma base na qual se alcance um entendimento", disse Luís Montenegro, em conferência de imprensa, enquanto ainda decorre a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, capital da Bélgica.

O primeiro-ministro acrescentou que qualquer solução para um cessar-fogo ou resolução definitiva do conflito "não deve deixar de contar sempre com a Ucrânia".

"Nenhum outro entendimento é plausível", sublinhou Luís Montenegro.

Durante a reunião de hoje, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, queixou-se das "dificuldades que estão criadas à população ucraniana em virtude de ataques desferidos" a infraestruturas energéticas civis.