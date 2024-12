Califórnia declara estado de emergência depois de primeiro caso grave de gripe das aves

Um primeiro caso grave de contaminação humana com o vírus H5N1 foi detetado nos Estados Unidos, anunciaram esta quarta-feira as autoridades, numa altura em que aumentam os receios de uma possível pandemia de gripe das aves.

O paciente, hospitalizado no Estado do Louisiana, é o 61.º caso humano de gripe das aves detetado desde abril no país, informou o Centro Americano de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) em comunicado enviado à imprensa.



Com mais de 65 anos e a sofrer de outras patologias, está em "estado crítico" e "sofre de uma doença respiratória grave", detalharam as autoridades de saúde do Louisiana à AFP.

As outras pessoas infetadas apresentaram sintomas ligeiros.

Há vários meses que os Estados Unidos enfrentam uma epizootia (o equivalente a uma epidemia entre animais) de gripe aviária.

Vários elementos sugerem que "a gripe das aves está a bater-nos à porta e pode desencadear uma nova pandemia", disse recentemente à AFP Meg Schaeffer, epidemiologista do instituto norte-americano SAS.

No entanto, as autoridades sanitárias norte-americanas garantiram na quarta-feira que a sua avaliação do risco apresentado pela gripe das aves para a saúde pública não estava a mudar e permanecia "baixa".

"Não foi detetada qualquer propagação da gripe aviária [subtipo] H5 de pessoa para pessoa", disseram.

A recente deteção de gripe das aves em pessoas sem contacto conhecido com um animal infetado reforça as preocupações a este respeito.

Mas não é o caso do paciente de Louisiana, que teve contacto com aves doentes e mortas numa quinta, disse o CDC.

Pelo menos três pessoas foram infetadas nos últimos meses com o vírus H5N1 nos Estados Unidos sem se saber a origem da sua contaminação: uma criança na Califórnia, um adulto no Missouri e provavelmente outro indivíduo no Delaware, informou o CDC esta quarta-feira.