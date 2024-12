Presidente da Geórgia quer novas eleições e "medidas eficazes" da UE

A Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, garantiu esta quarta-feira em Estrasburgo que os georgianos vão continuar a exigir novas eleições legislativas, "livres e justas", e pediu à União Europeia "medidas eficazes" contra o partido no poder, pró-russo.

Em declarações ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a chefe de Estado afirmou que "os georgianos estão a lutar dia e noite, mas a Europa tem sido lenta a acordar e a reagir" para a crise social e política que a Geórgia vive e que se agravou no fim de novembro com a decisão do Governo, liderado pelo partido Sonho Georgiano, de suspender as negociações de adesão à União Europeia, desencadeando manifestações diárias, que têm sido reprimidas com violência.

"A Europa não tem correspondido e ficou a meio caminho. Muito mais pode e deve ser feito. Estamos à espera que medidas eficazes venham de Bruxelas e Washington e esperamos que não tenha de acontecer uma crise mais grave para que isso aconteça", declarou Salome Zurabishvili perante os eurodeputados.

Os georgianos, acrescentou, precisam que a União Europeia "apoie o apelo para novas eleições, como a única solução pacífica" para a crise.

Na sua intervenção, a Presidente afirmou que as eleições legislativas realizadas em outubro foram manipuladas, não reconhecendo a vitória do Sonho Georgiano, e denunciou a deriva pró-russa do Governo georgiano.

"Ou vamos para eleições ou vamos para qualquer sítio que não conhecemos, mas será uma crise com que terão de lidar em condições muito piores", advertiu.