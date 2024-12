Portugal com maior subida homóloga da produção na construção em outubro

Portugal registou em outubro a maior subida homóloga (6,9%) da produção na construção e a terceira maior (4,6%) em cadeia, entre os Estados-membros da União Europeia (UE), divulga o Eurostat.

Em outubro, segundo o serviço estatístico da UE, a produção na construção subiu 0,2% na zona euro e recuou 0,8% no conjunto dos 27 Estados-membros, face ao mesmo mês de 2023.

Na comparação com setembro, o indicador avançou 1,0% nos países da área do euro e 0,7% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Roménia (-14,5%), a Eslovénia (-13,4%) e a Polónia (-11,4%) apresentaram os maiores recuos homólogos, com Portugal (6,9%), a Espanha (6,3%) e a Bulgária (6,2%) a registarem os principais avanços.

Na comparação com setembro, a Eslováquia (7,9%), Áustria (6,5%), Portugal e Hungria (4,6% cada) apresentaram as mais importantes subidas e a Roménia (-8,3%) e a Polónia (-2,7%) as únicas descidas.