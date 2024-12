Imagens do Google Street View ajudam a resolver homicídio em Espanha

Um homicídio em Espanha foi resolvido, em parte, com o recurso a imagens do Google Street View, que permitiu identificar um dos suspeitos a transportar o corpo da vítima.

A Polícia Nacional espanhola prendeu uma mulher e o amante por matar e desmembrar o marido.

A vítima era um homem de origem cubana, que estava desaparecido há meses e cujo restos mortais foram encontrados num cemitério de Andaluz, em Soria.

A EFE confirmou que as autoridades que o corpo foi encontrado no cemitério da cidade de cerca de vinte residentes, desmembrado, esta terça-feira, depois das imagens do Google Street View mostrarem um dos suspeitos de carregar um saco onde, alegadamente, se encontrava parte do corpo da vítima.

O Google Street View é um recurso do Google Maps e Google Earth que permite ver imagens panorâmicas de várias ruas e locais, utilizando fotografias recolhidas pela empresa norte-americana.