Avião russo com mísseis supersónicos intercetado no Báltico

Não foram revelados mais pormenores sobre a operação ou as intenções da aeronave da Rússia.

A operação foi realizada, na terça-feira, pelos Países Baixos, em coordenação com a Finlândia e a Suécia.

Um avião militar russo, que transportava mísseis supersónicos, foi intercetado na região do Mar Báltico.

Portugal monitorizou navio russo

Uma aeronave da Força Aérea monitorizou um navio russo, no domingo, que tinha entrando na Zona Económica Exclusiva Continental, com o objetivo de assegurar a integridade e proteção do espaço marítimo sob jurisdição nacional.

Tratava-se de um moderno navio multifuncional equipado com mísseis guiados, projetado para missões em áreas marítimas e oceânicas distantes.

"Esta missão reforçou a vigilância do espaço estratégico de interesse nacional, garantindo uma presença ativa e atenta às movimentações na região, contribuindo para a segurança e proteção das águas sob responsabilidade portuguesa", lê-se, em comunicado da Força Aérea.

No decorrer de 2024, esta foi a 24.ª missão de monitorização de navios não pertencentes à NATO.

Até à data, foram identificados e monitorizados 36 navios russos e dois chineses.