EUA anunciam extensão de trégua entre forças pró-curdas e grupos pró-turcos

Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feira o prolongamento da trégua, patrocinada por Washington, entre as forças dominadas pelos curdos que controlam vastas regiões do nordeste da Síria e os grupos pró-turcos em Manbij, uma zona de maioria árabe.

A trégua de cinco dias, que já tinha expirado, "foi prolongada até ao final da semana e vamos tentar garantir que este cessar-fogo dure o máximo de tempo possível", declarou à imprensa Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

A 11 de dezembro, três dias após a queda do regime do Presidente Bashar al-Assad na Síria, o líder das forças dominadas pelos curdos, que controlam grande parte do nordeste da Síria, anunciou um cessar-fogo de cinco dias com os grupos pró-turcos em Manbij, uma área predominantemente árabe, onde os combates resultaram na morte de 218 pessoas em apenas alguns dias.