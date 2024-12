Estudante de 15 anos é autora de ataque em escola do Wisconsin

As autoridades identificaram a estudante Natalie Rupnow, de 15 anos, como autora do ataque numa escola cristã em Madison, Wisconsin, que deixou três mortos, incluindo a agressora, disse a polícia.

A suspeita foi declarada morta a caminho do hospital, disse esta segunda-feira o chefe da polícia Shon Barnes em conferência de imprensa.

No início do dia, a polícia disse que chegou à escola Abundant Life às 17h00 de segunda-feira em Lisboa, onde encontrou "várias vítimas com ferimentos de bala".

Além dos três mortos - um estudante adolescente, um professor e a atacante - pelo menos seis pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade, tendo sido levadas para hospitais, de acordo com as autoridades.

Barnes disse que dois estudantes estão em estado crítico e teme-se que não consigam sobreviver. Outros quatro têm ferimentos ligeiros.

A escola Abundant Life, uma instituição privada com cerca de 400 alunos de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário, pediu orações aos seguidores na rede social Facebook.

A presidente da câmara de Madison, Satya Rhodes-Conway, pediu que "se faça melhor no país e na sociedade para prevenir a violência com armas" e criou uma linha direta de saúde mental para o público.

São vários os casos de ataques em escolas norte-americanas sem medidas ao nível federal eficazes para os evitar.

Vinte e seis alunos e professores foram assassinados num ataque na escola primária Sandy Hook, em Connecticut, em 2002. Em 2018, em Parkland, na Florida, o número de mortos foi de 17 e em 2022, 21 pessoas morreram numa escola secundária em Uvalde (Texas).