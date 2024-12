UE ativa ajuda para Mayotte e Moçambique devido a ciclone Chido

"Os nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas", afirmou.

Utilizando imagens em tempo real e dados de alta precisão, o programa de observação da Terra Copernicus permite que as autoridades monitorizem as áreas afetadas por catástrofes naturais e coordenem as equipas de emergência para responder da forma mais rápida e eficiente possível.

A comissária europeia para a Gestão de Crises anunciou este domingo a ativação do sistema Copernicus, responsável pela monitorização da Terra, para acompanhar a situação no arquipélago francês de Mayotte e em Moçambique, após a devastadora passagem do ciclone Chido.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que a UE está pronta para ajudar França, na sequência da passagem do ciclone Chido em Mayotte, um arquipélago francês no oceano Índico, situado a sudeste do continente africano.

"Estamos inteiramente com França, após a passagem devastadora do ciclone Chido em Mayotte. A Europa está ao lado dos Mahorais nesta terrível provação. Estamos prontos para fornecer ajuda nos próximos dias", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter).

França prepara-se para lidar com as consequências de uma das suas maiores catástrofes humanitárias deste século, após a passagem, no sábado, do ciclone tropical Chido nas ilhas de Mayotte, arquipélago no Oceano Índico entre Madagascar e a costa de Moçambique, onde, segundo estimativas da delegação governamental do departamento, se teme que haja "várias centenas de mortos".

Numa entrevista ao canal público de televisão local Mayotte la 1er, o delegado do Governo francês no departamento de Mayotte, François-Xavier Bieuville, declarou que será "muito difícil" fazer um balanço final e que, na pior das hipóteses, o número de mortos será "próximo de um milhar ou mesmo de vários milhares".

No caso de se confirmarem estes números, o ciclone Chido em Mayotte ficará para a história como uma das piores catástrofes do século XXI em território francês.