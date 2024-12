Tiroteio em escola cristã nos EUA faz dois mortos e seis feridos

Um tiroteio provocou esta segunda-feira várias vítimas numa escola cristã do estado do Wisconsin, nos Estados Unidos.

Três mortos - incluindo o atirador - e seis feridos é o novo balanço avançado pela polícia, que inicialmente tinha avançado a existência de cinco vítimas mortais.

Entre os mortos e feridos estão várias crianças.

O atirador, que um jovem aluno da escola, foi encontrado morto pelas forças de segurança.



O tiroteio ocorreu na Escola Abundant Life Christian, uma instituição privada que ensina cerca de 400 alunos do jardim de infância ao 12º ano.



Um vídeo do local do tiroteio, divulgado nas redes sociais, mostra uma resposta de emergência massiva, incluindo polícias, ambulâncias e veículos de bombeiros.

Houve 322 tiroteios em escolas este ano nos EUA, de acordo com o site K-12 School Shooting Database. Esse é o segundo maior total de qualquer ano desde 1966, de acordo com esta base de dados – superado apenas pelo total de 349 tiroteios do ano passado.