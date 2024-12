Síria. Mais de 13 anos de guerra civil em números

No dia 8 de dezembro de 2024, os rebeldes sírios tomaram Damasco, o que levou o Presidente Sírio, Bashar al-Assad, a abandonar o país em direção à Rússia, pondo fim a mais de 50 anos de domínio da família Assad. O antigo Presidente sírio tinha assumido o poder há 24 anos, ao suceder o pai. A guerra civil síria começou a 15 de março de 2011, quando a repressão de protestos populares espoletou uma revolta armada. Mais de 13 anos depois do seu início, o conflito que parecia estar esquecido levou à queda do regime, quando as forças rebeldes avançaram sobre Damasco. Agora, o primeiro-ministro interino, Mohammed al-Bashir, fala das prioridades para esta nova era: "segurança e estabilidade em todas as cidades sírias", promover o regresso dos "refugiados sírios que estão espalhados pelo mundo" e "planeamento estratégico" para “acabar a precariedade de serviços essenciais como eletricidade, comida e água". Não é possível, porém, ignorar o impacto de mais de 13 anos de uma devastadora guerra civil. As vítimas em números O número final de mortos é difícil de contabilizar. As Nações Unidas estimaram no ano passado que mais de 300 mil civis perderam a vida até ao final de março de 2021 - data em que a guerra civil assinalava os 10 anos -, o que representa uma média de 84 vítimas mortais por dia. Nos primeiros 10 anos de guerra, estima-se que mais de 250 mil combatentes tenham sido mortos. A Rede Síria para os Direitos Humanos (RSDH) - um grupo independente de defesa dos direitos humanos - estima que o número de mortos seja ligeiramente inferior, registando 231.495 mortes de civis entre março de 2011 e junho de 2024. Das vítimas, cerca de 30 mil seriam crianças, 76% das quais mortas pelas forças governamentais.

O "Matadouro de Assad" Segundo a Amnistia Internacional, num relatório de 2017, no complexo prisional de Sednaya, conhecido como o "Matadouro de Assad", eram realizados enforcamentos e execuções em massa. A Amnistia afirma que as forças de segurança sírias submeteram os seus cidadãos a detenções, desaparecimentos forçados e tortura, nomeadamente violência sexual e defende que o extermínio de detidos em Sednaya fazia "parte de um ataque generalizado e sistemático contra civis que constitui um crime contra a humanidade". De acordo com o RSDH, até agosto deste ano, 15.102 pessoas foram torturadas até à morte, tendo mais de 98% sido mortas pelas forças governamentais. A maior crise de deslocados do mundo O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) considerou que a guerra civil gerou uma das maiores - e mais longas - crises de deslocados do mundo, afetando mais de 12 milhões de pessoas. A situação foi agravada depois de a Síria ter sido afetada por um grande terramoto no ano passado, que destruiu casas e infraestruturas vitais. Cerca de cinco milhões de pessoas fugiram para o Líbano, Turquia e Jordânia - este último foi o país que recebeu o maior número de deslocados de guerra, com cerca de 3,8 milhões de sírios registados como refugiados. Mais 1,9 milhões de pessoas estão registadas como refugiados no Egito, Iraque, Jordânia e Líbano e 41 mil no Norte de África. Os sírios também têm sido forçados a deslocar-se dentro do seu país, cerca de 7,2 milhões de pessoas fugiram das suas casas, de acordo com o Centro de Monitorização de Deslocações Internas, que faz parte do Conselho Norueguês para os Refugiados. Com o avanço dos rebeldes sobre as principais cidades, entre 28 de novembro e 8 de dezembro, cerca de 1 milhão de pessoas - na sua maioria mulheres e crianças - foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo a ONU.

