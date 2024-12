Padre desafia terraplanistas a ir à Antártida testar se a Terra é mesmo um globo

Um padre do Colorado, nos Estados Unidos da América, decidiu desafiar as pessoas que acreditam que a Terra é plana (terraplanistas) a viajarem até à Antártida para descobrir que, na verdade, é um globo.

O terraplanismo é um movimento que continua a defender a teoria de pseudociência que o planeta não é uma esfera, apesar de todas as provas científicas e fotográficas que o comprovam. É uma ideia que existe desde o século XIX, mas o número de crentes aumentou exponencialmente devido à Internet e às redes sociais.

Depois do padre Will Duffy ter visto uma publicação de um amigo do Facebook a defender que a Terra é plana, decidiu organizar e financiar uma viagem até à Antártida e convidar terraplanistas a testar a sua conceção do planeta.

Segundo o terraplanismo, a Antártida é uma gigante parede de gelo que rodeia o resto do mundo e garante que a água dos oceanos não verte para o espaço e que, por isso, o Sol nasce e põe-se todos os dias. Na realidade, o continente localiza-se no hemisfério sul do globo e, agora no verão a sul do equador, tem uma sequência de dias de sol permanente.

Por isso, Will Duffy criou o "The Final Experiment" (A Experiência Final) para uma viagem à Antártida que se realizou no sábado. Três terraplanistas aceitaram o desafio e muitos outros acompanharam o processo online. O próprio padre que criou o projeto também participou na viagem e tem documentado tudo no site oficial do evento.

Perante as evidências, há quem tenha, entretanto, tentado descredibilizar as imagens, vídeos e transmissões da Antártida partilhadas no Youtube e outras redes sociais, alegando que se tratava tudo de efeitos especiais digitais. O próprio Will Duffy já negou estas acusações.

Resta saber se, nos próximos dias, os terraplanistas que aceitaram o convite mudaram de ideias ou não.

Todo o processo da viagem pode ser acompanhado no site oficial do "The Final Experiment".