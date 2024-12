Primeira-ministra da Itália vai deixar presidência dos Conservadores Europeus

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou este domingo que vai abandonar o cargo de presidente do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), ao qual pertence o seu partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI).

"Agora que as eleições [europeias] se realizaram, penso que cumpri o meu dever e quero anunciar que me vou demitir do cargo de presidente dos Conservadores Europeus", anunciou Meloni, no festival político Atreju, em Roma, organizado pelo FdI.

Segundo a agência noticiosa italiana ANSA, a primeira-ministra italiana disse que aceitou o pedido para prolongar o seu mandato naquele cargo até às eleições, que se realizaram em junho, mas considera que o grupo "merece ter um presidente que possa dedicar-se a tempo inteiro".

Giorgia Meloni acrescentou que espera que o ex-primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, do partido Lei e Justiça (PiS), se candidate e que contará com o seu apoio.