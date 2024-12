Nancy Pelosi substitui anca em hospital militar na Alemanha

A ex-líder da câmara baixa do parlamento dos EUA, Nancy Pelosi, foi submetida a uma cirurgia de substituição da anca num hospital militar norte-americano na Alemanha, após ter sofrido uma queda no Luxemburgo.

Pelosi, de 84 anos, "está a recuperar bem" da operação realizada no sábado, disse, em comunicado, Ian Krager, porta-voz da antiga presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

A democrata agradeceu à equipa do Centro Médico Regional Landstuhl, no oeste da Alemanha e ao hospital no Luxemburgo, onde também foi tratada, pelo "excelente atendimento e amabilidade", acrescentou Krager.

Pelosi foi hospitalizada na sexta-feira depois de ter sofrido uma queda durante um evento no Luxemburgo, onde participou na cerimónia do 80º aniversário da Batalha das Ardenas.

Numa declaração divulgada logo após a hospitalização, Krager expressou a gratidão de Pelosi aos veteranos norte-americanos, bem como ao povo do Luxemburgo e à cidade belga de Bastogne, pelo seu papel na Segunda Guerra Mundial.

A Batalha das Ardenas - travada entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945 - foi o último grande ataque alemão à Frente Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial - uma tentativa falhada de romper as linhas aliadas na Bélgica e no Luxemburgo.