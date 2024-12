Maria Corina Machado diz que se aproxima o fim do regime na Venezuela

A líder opositora começa a mensagem afirmando que os venezuelanos estão "a aproximar-se cada vez mais do novo tempo", cuja "chegada há muito foi anunciada", sublinhando que, apesar de muitos dizerem que seria impossível, as primárias opositoras de 22 de outubro de 2023 realizaram-se.

"A verdade é que o fim do regime está muito mais próximo do que muitos imaginam. Estamos a um passo da tão desejada mudança, um passo que ainda temos de dar", afirmou, numa mensagem em áudio divulgada nas redes sociais.

"Também nos repetiram mil vezes que era impossível chegar à eleição presidencial [de 28 de julho de 2024], que era impossível derrotar a [Nicolás] Maduro e mais impossível ainda demonstrar a nossa vitória. Tudo, tudo fizemos e arrasámos, e o 'chavismo' colapsou. Voltamos a triunfar e o caminho para o novo tempo não se deteve", declarou.

Segundo Maria Corina Machado, "o regime reagiu da única maneira que pode e sabe fazer, que é através da violência", mas "o que isso reafirmou foi a vontade de mudança" dos venezuelanos e "isolou Maduro dentro e fora do país".

"Vejam o que aconteceu nestes dias, na Organização de Estados Americanos, nas Nações Unidas, no Tribunal Penal Internacional. Maduro está totalmente encurralado. No entanto, parece que ainda há alguns homens de pouca fé que acreditam que podem convencer os venezuelanos de que somos um povo derrotado, um povo que deve contentar-se com a humilhação, com a indignidade, com os restos deixados pela festa dos corruptos", afirmou.

A opositora insistiu que nunca se esteve "tão perto do triunfo final e que nada é impossível para quem põe o coração, a mente e a vontade no objetivo proposto".