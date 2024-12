Denunciante do ChatGPT encontrado morto num apartamento

Nos últimos meses, Balaji tinha-se pronunciado publicamente contra as práticas da empresa de inteligência artificial OpenAI , que enfrenta uma série de processos judiciais relacionados com os métodos de recolha de dados que são adotados para o desenvolvimento da plataforma.

As autoridades californianas determinaram que a causa da morte foi suicídio e a polícia não encontrou qualquer prova de crime .

Um dos investigadores responsável pela construção do sistema de inteligência artificial da OpenAI, e que nos últimos meses se tinha tornado um denunciante da empresa , foi encontrado morto num apartamento em São Francisco, disseram as autoridades.

Em outubro, o "The New York Times" publicou uma entrevista com Balaji na qual este alegava que a OpenAI tinha violado a lei de direitos de autor ao desenvolver o seu popular chatbot ChatGPT.

Em contrapartida, a OpenAI afirma que os seus modelos são “treinados com base em dados disponíveis publicamente”.

Editores de notícias norte-americanos e canadianos, incluindo o New York Times, e um grupo de escritores de best-sellers, de que faz parte John Grisham, apresentaram ações judiciais alegando que a empresa estava a utilizar ilegalmente artigos noticiosos para treinar o seu software.

A OpenAI disse à BBC em novembro que o seu software é “baseado nos princípios internacionais de direitos de autor, que são justos para os criadores e apoiam a inovação”.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre este tipo de problemas, não deixe de contactar um médico especialista ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como a Saúde 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o S.O.S. Adolescente (800 202 484).