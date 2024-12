Cerca de 200 mil clientes sem eletricidade devido ao ciclone Guido em Moçambique

Cerca de 200 mil clientes estão sem eletricidade nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, norte de Moçambique, devido aos efeitos da passagem do ciclone Chido, divulgou esta tarde a elétrica estatal EDM.

A Eletricidade de Moçambique (EDM) explica, em comunicado, que a situação verifica-se desde a noite de sábado e afeta os distritos de Mecufi, Metuge, Macomia, Quissanga, Ilha do Ibo, Muidumbe, Mueda, Nangade, Palma, Mocímboa da Praia, Chiúre, Ancuabe, Montepuez, Namuno e Meluco, além da cidade capital de província, Pemba, em Cabo Delgado, bem como Eráti e Memba, em Nampula.

"Como consequência, estão sem energia cerca de 200 mil clientes", diz a EDM.

"Apesar do mau tempo persistir, dificultando os acessos e as comunicações, os técnicos da EDM estão no terreno a realizar trabalhos de intervenção no equipamento danificado ou com anomalia para permitir o restabelecimento do fornecimento às zonas afetadas o mais breve possível", garante a empresa.

O ciclone tropical intenso Chido, de escala 3 (1 a 5), atingiu a zona costeira do norte de Moçambique na noite de sábado para domingo, segundo o Centro Nacional Operativo de Emergência (CNOE), "enfraqueceu para tempestade tropical severa", mas "continua a fustigar" aquelas duas províncias do norte, com "chuvas muito fores acima de 250 mm [milímetros]/24 horas, acompanhada de trovoadas e ventos com rajadas muito fortes".