Ucrânia vai passar a fornecer alimentos à Síria

A Ucrânia vai começar a fornecer alimentos à Síria. O Presidente Volodymyr Zelensky anunciou este sábado que deu instruções ao governo para montar mecanismos que permitam ao país entregar alimentos à Síria em conjunto com organizações internacionais e outros parceiros depois da queda do Presidente Bashar al-Assad.

A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos e sementes oleaginosas, e tem exportado trigo e milho para países do Médio Oriente, mas não para a Síria.

A Síria importava alimentos da Rússia durante a era de Assada, mas o fornecimento de trigo foi suspenso devido à incerteza e aos atrasos nos pagamentos, disseram fontes sírias e russas na sexta-feira.

"Estamos prontos para ajudar a Síria a prevenir uma crise alimentar, particularmente através do programa humanitário "Grão da Ucrânia", anunciou Zelensky na rede social X.

"Dei instruções ao governo para estabelecer mecanismos de fornecimento de alimentação em cooperação com organizações internacionais e parceiros que podem ajudar", acrescentou o chefe de Estado da Ucrânia.

As exportações da Ucrânia foram afetadas pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que levou à redução severa de entregas através do Mar Negro. Desde aí, a Ucrânia já quebrou um bloqueio e reavivou as exportações dos portos de Odessa.