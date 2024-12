Trump nomeia lusodescendente Devin Nunes para conselho de informações secretas

Donald Trump anunciou este sábado a nomeação do lusodescendente Devin Nunes para a liderança do Conselho Consultivo de Informações do Presidente dos Estados Unidos da América. O ex-representante do Partido Republicano é atualmente presidente executivo da rede social criada pelo Presidente-eleito dos EUA.

Segundo o anúncio de Trump na rede social Truth Social, Devin Nunes vai continuar a liderar a empresa Trump Media & Technology Group ao mesmo tempo que lidera o Conselho Consultivo de Informações - um órgão diretamente ligado ao gabinete executivo do Presidente dos EUA.