Presidente da OPenAI dá milhão para cerimónia de inauguração de Trump

O presidente executivo da OpenAI, Sam Altman, tenciona contribuir com um milhão de dólares para o financiamento da inauguração do mandato presidencial de Donald Trump, disse sexta-feira um porta-voz da empresa.

O anúncio foi feito um dia depois de a Meta, a 'holding' da Facebook e Instagram, ter divulgado a mesma intenção e o mesmo valor, tal como a Amazon.

Várias das empresas ditas tecnológicas e vários dos seus executivos estão a pretender estabelecer as melhores relações com a futura presidência norte-americana.

"O presidente Trump vai liderar o país para a idade da inteligência artificial (IA) e eu estou ansioso para apoiar os seus esforços", disse Altman, em comunicado.

Altman tem uma disputa legal com o rival Elon Musk, mas já disse que "não está preocupado" com a influância do presidente da Tesla na futura presidência.

Trump vai colocar Musk, o homem mais rico do mundo, e Vivek Ramaswamy, um empresário e antigo candidato presidencial republicano, a dirigir o novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em Inglês), que vai um órgão consultivo externo, com a função de trabalhar com membros do governo para reduzir a despesa pública e as regulações.

Musk, um dos primeiros investidores na OpenAI e seu administrador, processou a empresa da IA no início deste ano, alegando que o fabricante do ChatGPT traiu os seus propósitos fundadores de privilegiar o bem público, em vez de procurar o lucro. Recentemente agravou a queixa, ao solicitar a um juiz federal que pare os planos da OpenAI de se converter totalmente em uma entidade empresarial que visa o lucro.