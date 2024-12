Moçambique. ONG angaria fundos para reabilitar escolas destruídas

A Helpo, uma organização que presta apoio em Moçambique, está a organizar uma angariação de fundos para restaurar uma escola e uma biblioteca destruídas na sequência da instabilidade que se vive naquele país.

Em comunicado, a organização não-governamental para o desenvolvimento explica que a Escola Heróis Moçambicanos, em Maputo, foi invadida e incendiada por um grupo de manifestantes a 15 de novembro. "O gabinete pedagógico do curso diurno ficou totalmente destruído", é dito, numa mensagem com imagens onde é possível ver que os equipamentos eletrónicos, paredes e teto foram reduzidos a cinza.

"Nesta escola, a Helpo apoia estudantes com a distribuição de bolsas de estudo com o apoio na melhoria da qualidade do ensino", assegura a organização.

Já este mês, na madrugada de dia 6, foi a vez da biblioteca da Helpo, em Pemba, Cabo Delgado, ser alvo de destruição por parte de outro grupo de manifestantes. Segundo a ONGD, o grupo "arrombou a porta, destruiu vidros e janelas, queimou livros e cadeiras". Este espaço foi construído e equipa pela Helpo para ajudar pessoas deslocadas naquela província, também ela fustigada pela instabilidade que se vive em Moçambique.

A campanha de angariação de fundos, com o nome "Emergência Moçambique", pretende juntar mais de 17 mil euros para a "reabilitação e apetrechamento de ambas as instalações escolares", com vista a ajudar o mais rapidamente possível os estudantes que as utilizam.

Quem quiser participar poderá fazê-lo através do IBAN da organização, do Ser Solidário no Multibanco ou através do MbWay - com todas as informações a serem divulgadas na página desta organização não-governamental para o desenvolvimento.