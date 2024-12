Ex-jogador de futebol Mikheil Kavelashvili eleito presidente da Geórgia

Centenas de pessoas começaram a reunir-se durante a manhã em frente ao parlamento para rejeitar, uma vez mais, a composição da assembleia legislativa, resultante das eleições realizadas no final de outubro e que, segundo os opositores e a atual Presidente do país, Salome Zurabishvili, foram marcadas por uma série de irregularidades .

A eleição surge em pleno ambiente de contestação, contra o Governo, por ter suspendido as negociações de adesão à União Europeia até 2028.

Mikheil Kavelashvili, de 53 anos, foi este sábado e leito como chefe de Estado da Geórgia pelo parlamento do país da Europa oriental . O ex-jogador de futebol, que representou entre outros clubes, o Manchester City, nos anos noventa, torna-se assim o primeiro presidente a ser eleito por sufrágio indireto.

O partido no poder, Sonho Georgiano, acusa a União(...)

Os grupos da oposição continuam a recusar-se a reconhecer a vitória do partido no poder, o Sonho Georgiano, nas eleições de outubro e alertaram para o facto de se tratar de um partido próximo da Rússia e que está a afastar o país da via da integração europeia.

A situação levou as autoridades a ordenar o envio de reforços para as imediações do parlamento, palco de protestos contra o Governo há mais de duas semanas, que estima que mais de 400 pessoas tenham sido presas desde o início das manifestações.

A eleição do Presidente será, pela primeira vez, conduzida por um Colégio Eleitoral, cujos eleitores irão finalmente votar. Este órgão será composto por 300 pessoas, incluindo deputados e representantes dos governos locais, bem como das regiões de Ayaria e Abkhazia, esta última que o governo georgiano ainda considera parte do seu território, apesar da sua independência "de facto".