Brasil. Detido ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

A Polícia Federal brasileira deteve este sábado o general Walter Braga Netto, ex-membro do gabinete do Presidente Jair Bolsonaro e seu vice na candidatura em 2022, em conexão com investigações sobre um alegado plano de golpe.

A fonte, próxima do processo, pediu para não ser identificada por não estar autorizada a falar publicamente.

Braga Netto foi formalmente acusado em novembro, juntamente com Bolsonaro e mais 35 pessoas, de planear um golpe para manter o ex-Presidente no cargo após o fracasso da sua candidatura à reeleição em 2022.

O Ministério Público ainda não apresentou acusações formais contra Braga Netto. A detenção efetuada hoje resultou de alegações de obstrução à recolha de provas, justificou a Polícia Federal em comunicado.

A imprensa local noticiou que Braga Netto procurou saber o que um ex-assessor de Bolsonaro que foi preso estava a dizer às autoridades e se tinha assinado um acordo de delação.

As autoridades também cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Braga Netto foi chefe de gabinete de Bolsonaro de 2020 a 2021 e ministro da Defesa de 2021 a 2022.

O seu advogado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Anteriormente, a sua equipa jurídica disse que esperaria para analisar os documentos da polícia antes de fazer qualquer declaração.

[Notícia atualizada às 14h19 de 14 de dezembro de 2024 para acrescentar detalhes do caso]